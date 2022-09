Blitz nelle pizzerie tra Napoli e Caserta, usavano falsi prodotti Dop e Igp

Pubblicizzavano nei menù l’utilizzo di ingredienti freschi, come il pistacchio verde di Bronte, risultati invece surgelati, ma anche prodotti Dop e Igp. In realtà venivano impiegati ingredienti non iscritti al circuito dei marchi, dunque, alzavano la qualità dei prodotti ma solo su carta. L’operazione Margherita dei carabinieri del reparto tutela agroalimentare che a Caserta e provincia hanno verificato la veridicità e la lealtà delle informazioni proposte ai consumatori, ha fatto scoprire che pizzerie rinomate, nei punti commerciali fuori provincia di Caserta, utilizzavano ingredienti non originali, ma facevano pagare prezzi alti come se fossero utilizzati quelli gourmet. E per questo hanno denunciato i titolari di sette note pizzerie gourmet per frode in commercio. Le sedi delle pizzerie denunciate sono fra Salerno, Ischia e Napoli, non Caserta.

OPERAZIONE MARGHERITA

Anche nell’agro aversano e nell’alto casertano, i locali sono stati ispezionati. Questa volta, l’attenzione degli operatori diretti dal colonnello Luigi Cortellessa è stata rivolta all’emergente settore delle pizzerie a grande firma inserite nei circuiti nazionali di valutazione gastronomica e che si vanno affermando quali locali di tendenza.

Nel corso dei controlli i carabinieri hanno anche accertato irregolarità sulla mancata indicazione nei menù degli allergeni e sulla mancata rintracciabilità di alcuni ingredienti. Sono state così elevate sanzioni per 18mila euro e irrogate 3 diffide. Sequestrati inoltre 20 chili di prodotti agroalimentari vari. Lo stesso controllo era stato eseguito a fine ottobre ed erano state multate pizzerie del casertano. Da allora, i locali si sono adeguati e stavolta non sono stati sanzionati.