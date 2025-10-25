PUBBLICITÀ
Varie

“Partire e sognare”: doppio trionfo per l’agenzia di Luca Montanaro

Redazione Internapoli
L’agenzia “Partire e Sognare” di Luca Montanaro registra un nuovo trionfo. All’evento di Halloween del 1° novembre a Rainbow Magic Land ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni.

Il viaggio di gruppo, organizzato con partenza in bus ha riscosso un enorme successo grazie alla perfetta combinazione di divertimento, atmosfera festiva e un’organizzazione impeccabile.

Ma non finisce qui: le richieste raddoppiano per il nuovo viaggio di gruppo del 13 dicembre a Sharm el-Sheikh, con partenze da diverse città Napoli, Milano e Roma.
Un’esperienza pensata per chi vuole chiudere l’anno con sole, mare e relax, in una delle destinazioni più amate dagli italiani.

Il format di “Partire e Sognare” si conferma quindi un successo: viaggi organizzati con cura, gruppi affiatati e destinazioni sempre nuove, pensate per chi ama partire ma anche, come dice il nome stesso del progetto, continuare a sognare.

