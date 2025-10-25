L’agenzia “Partire e Sognare” di Luca Montanaro registra un nuovo trionfo. All’evento di Halloween del 1° novembre a Rainbow Magic Land ha fatto registrare il tutto esaurito in pochi giorni.
“Partire e sognare”: doppio trionfo per l’agenzia di Luca Montanaro
Il viaggio di gruppo, organizzato con partenza in bus ha riscosso un enorme successo grazie alla perfetta combinazione di divertimento, atmosfera festiva e un’organizzazione impeccabile.
Ma non finisce qui: le richieste raddoppiano per il nuovo viaggio di gruppo del 13 dicembre a Sharm el-Sheikh, con partenze da diverse città Napoli, Milano e Roma.
Un’esperienza pensata per chi vuole chiudere l’anno con sole, mare e relax, in una delle destinazioni più amate dagli italiani.
Il format di “Partire e Sognare” si conferma quindi un successo: viaggi organizzati con cura, gruppi affiatati e destinazioni sempre nuove, pensate per chi ama partire ma anche, come dice il nome stesso del progetto, continuare a sognare.