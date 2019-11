Passione per i tatuaggi e per i pitbull, chi è Nino il più giovane dei pompieri morti nell’esplosione

La passione per i tatuaggi, per gli animali, per i viaggi e per il suo lavoro. Antonio Candido, per gli amici Nino, è uno dei tre vigili del fuoco, il più giovane, deceduti a Quargnento a seguito dell’esplosione di una cascina. Insieme al 32enne sono morti altri due suoi colleghi, Matteo Gastaldo, 47 anni, e Marco Triches, 36 anni.

Il giovane di Albenga , originario di Reggio Calabria aveva frequentato l’istituto di istruzione superiore Righi, per poi trasferirsi in Piemonte. Si era sposato poco più di un anno fa con la sua Elena. Un ragazzo solare, sempre sorridente e disponibile. Nelle foto postate sui social non manca quasi mai Ermes, il suo amico fedele, un pitbull bianco e beige.

Era il 19 Settembre 2018 quando nella chiesa di San Paolo alla Rotonda, Nino aveva detto sì alla sua Elena. Un giorno speciale per i due giovani che desideravano una vita insieme. Tanti sacrifici, i due sempre fianco al fianco sono andati avanti. Fino a questa tragica notte. Intanto inneschi rudimentali sarebbero stati trovati nella cascina. Le indagini sono condotte dai Carabinieri del Comando provinciale di Alessandria. Collegati ad alcune bombole inesplose nella cascina dove sono morti i tre vigili del fuoco c’erano dei fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer. Nella zona dell’esplosione, invece, non è stato ancora trovato nulla che possa dire quali siano state le cause.

“Tutto ci fa pensare che l’esplosione sia stata voluta e deliberatamente determinata“, ha detto il procuratore di Alessandria Enrico Cieri dopo il sopralluogo nella cascina. “Dagli elementi che abbiamo acquisito pensiamo sia un fatto doloso”, ha aggiunto.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Prefetto Salvatore Mulas, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco il seguente messaggio: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso, durante un intervento in provincia di Alessandria, dei Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco la mia solidale vicinanza, rinnovando il profondo sentimento di fiducia e di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività“.

“La morte di tre Vigili del fuoco a Quargnento addolora tutta l’Italia. Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno ai vigili del Fuoco, eroi sempre in prima linea per garantire la nostra incolumità”. Lo scrive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su twitter.

“Una preghiera e un pensiero per i vigili del fuoco morti questa notte e un abbraccio alle famiglie e ai colleghi feriti. Onore a chi mette in gioco la propria vita per salvare quella degli altri, l’Italia piange per Voi”. Così Matteo Salvini, leader della Lega ed ex ministro dell’Interno, commenta la tragedia di Quargnento, nell’Alessandrino.

“Siamo sconcertati dalla tragedia che ha colpito tre Vigili del Fuoco a Quargnento. Siamo vicini alle loro famiglie, agli altri colleghi e al carabiniere rimasti feriti. Si sta verificando addirittura la possibile natura dolosa dell’esplosione”. Lo dichiara il Vice Ministro dell’Interno Matteo Mauri. “Si dimostra ancora una volta – aggiunge il Vice Ministro – la pericolosità del loro lavoro, lo spirito di sacrificio che contraddistingue il Corpo e di quanto sia fondamentale il loro impegno per la sicurezza dei cittadini.Lo ha detto recentemente il Ministro Lamorgese e non posso che confermarlo dicendo che il Governo sarà conseguente nel valorizzare il Corpo dei Vigili del Fuoco nella consapevolezza della sua importanza”.