Paura a Casavatore, voragine in corso Italia: Natale ‘senza casa’ per 14 famiglie

Alba di paura in corso Italia a Casavatore. Erano passate da poco le 5 del mattino, quando il manto stradale ha ceduto. La voragine si è è aperta all’altezza del civico 57, a pochi metri di distanza da una palazzina composta da quattro piani. Il tonfo è risuonato anche lungo le strade adiacenti e i cittadini, terrorizzati dall’accaduto, hanno prontamente contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della stazione locale, coordinati dai militari della compagnia di Casoria. Non sono ancora chiare le cause e, soprattutto le responsabilità del cedimento. I tecnici sono a lavoro per far luce sulla questione e, soprattutto, per mettere in sicurezza l’area. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la voragine è ampia oltre 10 metri e profonda circa 5 metri. Le famiglie, residenti nello stabile, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per questioni di sicurezza. E’ stato infatti disposto lo sgombero dell’edificio.

Il commento del sindaco Luigi Maglione

L’apertura della voragine in corso Italia ha diffuso il panico tra i residenti, ma anche tanta amarezza. Siamo in prossimità delle festività natalizie e dover lasciare le proprie case rappresenta un ‘dramma’ ancora maggiore. L’amministrazione comunale del sindaco Luigi Maglione sta seguendo da vicino la questione. La fascia tricolore ha commentato quanto accaduto: “Le famiglie sono state sgomberate. Alcune alloggiano in albergo, mentre altre hanno trovato una sistemazione a casa dei parenti. Per fortuna, solo una piccola parte si trova in albergo. Sono 14 le famiglie che hanno lasciato le proprie case. A Natale la cosa, ricordiamolo, è particolarmente sentita. I tecnici sono a lavoro per verificare la responsabilità del cedimento che sembrerebbe essere dovuta a una perdita. Siamo in contatto diretto con le famiglie e con gli addetti ai lavori. Speriamo vivamente che la questione possa essere risolta in massimo quattro giorni, in modo da permettere delle festività serene a questi cittadini”.