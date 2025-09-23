Paura a Napoli, ragazzo in bici investito da un pirata della strada

PUBBLICITÀ

Venerdì 19 settembre, intorno alle 15.30, a Napoli, nella zona di San Gennaro, un giovane in sella alla sua bicicletta elettrica è stato travolto violentemente da un’auto. Il conducente, invece di fermarsi e prestare soccorso, si è dato alla fuga, lasciando la vittima a terra ferita.

Il ragazzo, soccorso successivamente dal 118, ha riportato gravi conseguenze: numerose lesioni al volto, tra cui una grave ferita alla retina che ha reso necessario un intervento chirurgico, oltre ad abrasioni che rischiano di lasciare cicatrici permanenti. Solo per fortuna gli organi vitali non sono stati compromessi, ma l’incidente gli ha fatto rischiare la perdita di un occhio.

PUBBLICITÀ

Si tratta dell’ennesimo episodio legato ai cosiddetti “pirati della strada”, automobilisti che, dopo aver provocato incidenti, fuggono senza assumersi alcuna responsabilità. La vittima ha sporto regolare denuncia e sono in corso indagini per risalire all’identità del responsabile.