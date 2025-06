PUBBLICITÀ

Ieri pomeriggio una 21enne si sarebbe lanciata dal terzo piano di un palazzo a Sant’Antimo. Secondo le prime informazioni, la paura è stata vissuta in via Roma dove è arrivata l’ambulanza per trasferirla al vicino ospedale. La giovane è sopravvissuta alla caduta e sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia.

