Paura all’alba a Creta, registrata scossa di terremoto magnitudo 5.8

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Un terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito la costa di Creta, in Grecia, secondo l’USGS (Servizio Geologico degli Stati Uniti). Il sisma è stato rilevato alle 6:18 ora locale a una profondità di 12 chilometri, circa 11,5 chilometri a sud-est della città costiera di Lerapetra. All’inizio di marzo, un terremoto di magnitudo 5.3 ha colpito la Grecia nord-occidentale, ma non ha causato vittime né danni significativi.

Secondo uno studio pubblicato a novembre sulla rivista Scientific Data, nel Paese sono state registrate più di 2.000 tracce di faglie sismiche attive. L’arcipelago, meta turistica molto popolare, è stato colpito da numerose scosse sismiche nel 2025, tra cui un terremoto di magnitudo 5.3 nel giugno dello scorso anno, che ha danneggiato i monasteri sul Monte Athos.

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