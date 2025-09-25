Paura nella notte a Napoli, bomba esplode nel basso

PUBBLICITÀ

Notte movimentata nel cuore di Napoli, dove si sono registrati due distinti episodi che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Nel primo caso, un ordigno – con ogni probabilità una bomba carta – è esploso all’interno di un basso. Non si segnalano feriti, ma l’esplosione ha provocato paura tra i residenti e danni a un tendone. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Upg per i rilievi. Lo riporta Il Mattino.

Poco dopo, un secondo episodio di violenza: un ragazzo è arrivato al pronto soccorso del Pellegrini con una ferita da coltello alla mano. Ai poliziotti del commissariato Montecalvario ha raccontato di essere stato aggredito nel corso di una lite con alcuni coetanei in piazza Carlo III, scoppiata per futili motivi.