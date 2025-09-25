“Mi hanno accerchiato”, 22enne accoltellato a Napoli

PUBBLICITÀ

Ha detto di essere stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che non conosceva che, senza ragione, gli hanno sferrato dei fendenti. Questo è stato riferito da un 22enne ha riferito alla Polizia di stato allertata dall’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dove il giovane si è recato per farsi medicare delle ferite da punta e da taglio alla mano. Il ferito ha detto che l’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte, in piazza Carlo III. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte degli agenti del commissariato Montecalvario.

Aggressione a Napoli

Ieri un 42enne originario del Kirghizistan si è presentato all’ospedale Annunziata con ferite d’arma da taglio. Arrivati i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, dai primi accertamenti pare che l’uomo, poco prima mentre si trovava in zona Porta Capuana nei pressi di un bar non meglio indicato da un gruppo di persone verosimilmente di etnia magrebina, sarebbe stato colpito con un coltello nella zona sottoscapolare destra ed al fianco destro. La vittima è stata trasferita nell’ospedale “Pellegrini”. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

