Perde il controllo della moto, Christian muore dopo la caduta sull’asfalto

Di Nicola Avolio
Un grave lutto ha scosso, nelle ultime ore, la città di Avellino. Christian Aufiero, 31 anni, nato nel capoluogo irpino, è morto a Ronchi dei Legionari, in provincia di Gorizia, in seguito a un incidente stradale.

Christian Aufiero morto in Friuli, la dinamica dell’incidente

È successo poco prima delle 20, lungo viale della Serenissima. Christian era in sella alla sua Suzuki 750 gialla. Per cause che i Carabinieri stanno ancora verificando, ha perso il controllo della moto ed è finito sull’asfalto. Non ci sono altre certezze, per ora, se non quelle consegnate dai rilievi e dai luoghi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava andando dal rione di Vermegliano verso il centro della città. All’altezza dell’incrocio con via della Cascata si è consumato l’incidente. La moto ha continuato a scivolare per circa cento metri, fermandosi all’angolo con via Brumati. Il casco, probabilmente strappato via nell’impatto, è stato trovato a metà strada.

La tragica notizia stamattina ha fatto il giro dell’Irpinia tra parenti e amici. In tanti si sono stretti alla famiglia. La salma del giovane si trova all’obitorio in attesa di disposizioni della Procura.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

