Pestato dai bulli nel parcheggio a Caserta, in tre finiscono nei guai

Di Nicola Avolio
Sono stati identificati dalla Polizia di Stato e sottoposti a misure cautelari tre giovani, tra cui un minorenne, accusati di aver preso parte a un violento pestaggio in branco ai danni di un altro minore.

L’aggressione risale al luglio scorso ed è avvenuta nel parcheggio dell’istituto Salesiani di Caserta.

La vittima ha riportato lesioni gravissime, con danni permanenti alla masticazione. A seguito delle ferite subite, il ragazzo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la riduzione di una frattura bifocale della mandibola, con l’applicazione di due placche in titanio.

All’epoca dei fatti il gruppo era composto da un maggiorenne e due minorenni, uno dei quali nel frattempo ha compiuto 18 anni. Tutti sono indagati per lesioni. Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Caserta, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e della Procura per i minorenni di Napoli.

Al maggiorenne è stato notificato il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Per gli altri due indagati sono stati disposti il divieto di avvicinamento alla vittima, la permanenza in casa nelle ore notturne e il divieto di frequentare locali pubblici.

L’attività investigativa è partita dalla denuncia del padre della vittima e si è sviluppata attraverso le testimonianze raccolte e l’analisi dei filmati dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto. Poi, sulla base degli elementi acquisiti, le autorità giudiziarie hanno richiesto e ottenuto le misure cautelari personali.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

