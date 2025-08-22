Picchia il capo della Polizia Municipale, arrestato 35enne di Caserta

PUBBLICITÀ

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Locale della Carnia hanno arrestato un 35enne originario di Caserta, lì domiciliato e già noto alle forze dell’ordine e gravato da precedenti penali. L’uomo, sul quale pende anche un divieto di ritorno a Tolmezzo per due anni, è stato portato al carcere di Udine con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e oltraggio.

Il fatto è avvenuto all’interno del Comando della Polizia Locale dove il soggetto si è presentato per chiedere chiarimenti, in maniera aggressiva, in merito a un atto notificatogli il giorno prima. In evidente stato di alterazione, ha iniziato a inveire e a minacciare un agente in servizio, rifiutando ogni invito alla calma.

Per contenere la situazione e tutelare l’incolumità dei civili presenti è intervenuto il comandante Alessandro Tomat insieme a un altro operatore. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale l’uomo ha colpito con un calcio alla gamba il comandante e causato un trauma cranico a un agente. Entrambi sono poi stati medicati al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tolmezzo, con prognosi rispettivamente di tre e cinque giorni.

La reazione del comandante della Municipale

Dopo essere stato ammanettato il 35enne ha continuato con strattoni, insulti, calci agli arredi e minacce agli operatori. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato quindi trasferito nel carcere di Udine.

“Sempre più spesso gli agenti di tutte le forze dell’ordine, ed in questo caso della Polizia Locale, si trovano a dover affrontare comportamenti violenti da parte di soggetti, purtroppo anche di minore età” osserva il comandante Tomat, sottolineando come la preparazione degli agenti abbia consentito di limitare le conseguenze.

“Ritenendosi al di sopra delle leggi, questi soggetti compiono azioni che vanno contro le regole del vivere civile, senza rispetto verso persone e cose. Per tali comportamenti il Comando della Polizia Locale Carnica ha da tempo attuato la tolleranza zero“. Il comandante ha rivolto, anche a nome del collega ferito, un ringraziamento al personale del Pronto Soccorso dell’ospedale tolmezzino per le cure ricevute.