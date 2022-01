Picchiata la notte di Capodanno, scarcerato ex compagno

Scarcerato dopo un arresto per maltrattamenti in flagranza. Questa la vicenda processuale che ha visto coinvolto M.D.G, di Acerra. L’uomo è stato denunciato dalla ex compagna con l’accusa di maltrattamenti e lesioni: in conseguenza di tale denuncia era stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato ancora in stato di agitazione. La donna aveva raccontato di essere stata picchiata la notte di Capodanno nel pieno dei festeggiamenti. Aggressione che era avvenuta anche in presenza di una bambina. Secondo la difesa, rappresentata dall’abile avvocato Gennaro Turco, non andava disposto il carcere mancandone i presupposti. A seguito dell’udienza di convalida svoltasi l’altro ieri l’uomo è stato così rimesso in libertà.