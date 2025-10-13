Pierangelo Polito nella giuria degli Innovation Village Award 2025

PUBBLICITÀ

Napoli, 10 ottobre 2025 – Tra i componenti della giuria della settima edizione degli Innovation Village Award, in programma il 28 ottobre 2025 a Napoli presso l’Auditorium La Porta del Parco di Bagnoli, figura anche Pierangelo Polito, direttore della testata Rassegna Business, che parteciperà alle valutazioni delle startup finaliste nella sezione dedicata ai giornalisti e ai comunicatori.

L’iniziativa, promossa da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA, mira a valorizzare progetti e soluzioni in linea con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030, favorendo l’incontro tra imprese, ricerca e innovazione sostenibile.

PUBBLICITÀ

“Essere parte della giuria degli Innovation Village Award significa osservare da vicino le trasformazioni concrete che l’innovazione sta generando nel tessuto produttivo italiano. È un’occasione per valorizzare la capacità delle startup di coniugare visione, sostenibilità e impatto reale “ ha dichiarato Pierangelo Polito.

Nel quadro della partnership, Rassegna Business assegnerà un riconoscimento editoriale alle otto startup vincitrici di ambito, offrendo loro visibilità e approfondimenti dedicati nel corso dell’anno.

Un’iniziativa coerente con la missione della testata, che mira a raccontare in modo costante l’evoluzione delle imprese e dell’innovazione italiana.