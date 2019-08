Il calcio campano piange la giovane promessa, Pietro morto a 15 anni nello schianto in Costiera

Un 15enne, Pietro Villani, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto a Vettica, frazione di Praiano (Salerno), in Costiera Amalfitana. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un altro mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato il 15enne Pietro Villani, deceduto nell’ospedale ‘Costa d’Amalfi’ per le gravi ferite, mentre le altre due persone coinvolte (una delle quali è stata portata nel ‘Ruggi’ di Salerno) hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in trenta e cinque giorni.

Sconvolta l’intera Costiera Amalfitana: il giovane deceduto nell’impatto era il portiere della formazione Allievi del Costa d’Amalfi, società militante nel campionato di Eccellenza e presieduta dal maestro pasticciere Salvatore De Riso. “Era un ragazzo esemplare, con tanta voglia di crescere e di migliorarsi ma un destino troppo crudele lo ha strappato a tutti noi”, il messaggio pubblicato sulla pagina social del club.

Ci sono indagini in corso per ricostruire l’accaduto. Si stanno analizzando le telecamere e cercando testimoni. Ma ancora non sono stati ascoltati i ragazzi coinvolti. E’ stata disposta l’autospia sulla salma del giovane.

L’intero panorama calcistico della Campania sta esprimendo in queste ore il proprio cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Pietro Villani, portiere 15enne della formazione Allievi del Costa d’Amalfi.

Di seguito riportiamo il sentito messaggio del Costa d’Amalfi, società con la quale era tesserato il giovane estremo difensore:

“Il dolore è davvero forte, un dolore che ci spezza il fiato e che fa tanto male. Questa notte, a causa di un incidente, un nostro giovanissimo calciatore ha perso la vita. Pietro Villani, di Praiano, portiere dei nostri Allievi, aveva solo 15 anni e tutta la vita davanti.

Era un ragazzo esemplare, con tanta voglia di crescere e di migliorarsi, ma un destino troppo crudele lo ha strappato a tutti noi. Non riusciamo a trovare le parole per dire altro, non riusciamo ancora a crederci, ma il pensiero va alla famiglia, ed a tutti i suoi cari. Pietro, questo non può essere un addio, ma soltanto un arrivederci”.