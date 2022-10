Federico Esposito non ce l’ha fatta, il pilota 27enne morto dopo lo schianto in pista a Misano

Non ce l’ha fatta il pilota Federico Esposito in seguito al tragico incidente avvenuto ieri nel pomeriggio al circuito di Misano (Rimini). Coinvolto anche il pilota bolognese Marco Sciutteri, 31 anni, trasportato in elicottero in gravi condizioni all’Ospedale Bufalini di Cesena. Il pilota, da quanto si evince, sarebbe ancora in prognosi riservata e in pericolo di vita. Morto anche il giovanissimo pilota Andrea Roberti, 16 anni, al crossodromo di Rezzato, nel bresciano. Di seguito il comunicato del Trofeo Italiano Amatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da trofeoitalianoamatori (@trofeoitalianoamatori)

“Il bilancio parla, purtroppo di un pilota deceduto, il romano Federico Esposto, 27 anni, e di un altro, Marco Sciutteri, residente a Bologna, 31 anni, trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all’Ospedale di Cesena. Dopo l’incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto. La FMI, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti.”

Il tragico incidente che ha coinvolto i piloti

L’incidente che ha coinvolto Federico Esposto, sulla sua Honda Cbr, e il bolognese Marco Sciutteri si è verificato durante il secondo giro della classe 600 Pro del Trofeo Italiano Amatori, in programma nella Coppa Italia di motociclismo velocità. Non hanno riportato ferite gravi invece per fortuna gli altri piloti coinvolti nell’accaduto.

In seguito alla tragedia la manifestazione, che vedeva oltre 360 piloti sfidarsi in diverse sfide nazionali, è stata chiusa in anticipo in segno di lutto e rispetto. Fmi, Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono poi arrivati i carabinieri, mentre la procura di Rimini aprirà un’inchiesta per capire la dinamica degli eventi che hanno portato alla prematura scomparsa del giovane.

Federico Esposito era originario di Ostia ed ha iniziato a correre all’età di 5 anni. Parenti ed amici lo descrivono come “talentuoso, simpatico e solare“.

Giornata di lutti per il motociclismo

In Lombardia, nel bresciano, è morto, dopo essere stato ferito gravemente, un ragazzo di 16 anni, Andrea Roberti, nel crossodromo di Rezzato. Il pilota, dopo essere caduto, è stato travolto da altre moto. I traumi gravissimi sono stati fatali per il giovane, portato in ambulanza all’ospedale Civile di Brescia alle 12:30 circa. Il ragazzo purtroppo non ce l’ha fatta.