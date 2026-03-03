Pistola in faccia e spari, rapina al Quadrivio di Secondigliano

PUBBLICITÀ

Pochi secondi per scatenare il Panico. Una pistola in faccia, colpi esplosi in aria a scopo intimidatorio ed ecco che a Secondigliano si è consumata l’ennesima rapina. Si tratta già del quarto raid predatorio in meno di un mese, una situazione divenuta intollerabile nonostante la gran mole di arresti degli agenti del locale commissariato e il presidio del territorio. La zona è ampia e la carenza cronica di personale rischiano di vanificare il gran lavoro sin qui svolto dagli uomini del IV distretto. Ieri pomeriggio l’ennesimo episodio avvenuto in via Napoli a Capodimonte, all’altezza del quadrivio di Secondigliano.

Un raid a cui hanno partecipato diverse persone e diversi motoveicoli che bloccando nel traffico un autista, hanno portato via orologio e preziosi per un valore di circa 30 mila euro sotto la minaccia di pistole e mitragliette, a cui sono seguiti anche dei colpi sparati in aria scopo intimidatorio. Si tratta della stessa tecnica utilizzata per la rapina ai danni del proprietario di un noto negozio di abbigliamento su Corso Secondigliano solo due settimane fa.

A questa sono seguite altri fatti altrettanto gravi: la rapina ad un autista in via Regina Margherita con le stesse modalità e il tentativo di rapina alla nota Pizzeria La Nuova Italia dei Fratelli Barretta sempre su Corso Secondigliano. Oltre a questo la settimana scorsa vi è stata una stesa armata con l’ esplosione di colpo di arma da fuoco all’ indirizzo della palestra Cosenza Boxe nel rione Bussola al quartiere San Pietro a Patierno e l’accoltellamento di un quattordicenne nel Rione Berlingieri.

Numerosi gli appelli delle associazioni e dei comitati cittadini per un maggior controllo del territorio, cui l’ufficio di Polizia di zona è costretto a fare fronto con un numero sempre più esiguo di uomini e mezzi. Una situazione che sta diventando intollerabile di giorno in giorno.

