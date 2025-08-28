Carenze igieniche al Festival della Pizza a Mondragone, annullata l’ultima serata

PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta, affiancati dagli ispettori del servizio veterinario dell’ASL, hanno effettuato un blitz all’interno dell’area che ospitava il festival della Pizza di Mondragone.

Secondo quanto emerso, l’intervento dei Nas rientra in un piano di verifiche volto a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie in eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande.

Durante le ispezioni, i militari e i tecnici dell’ASL avrebbero rilevato una serie di irregolarità che hanno spinto gli ispettori a intervenire immediatamente per impedire che l’attività proseguisse nelle stesse modalità. Il concerto di Giusy Attanasio è stato annullato come annunciato dalla stessa cantante neomelodica attraverso un video.