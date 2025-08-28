PUBBLICITÀ
HomeCronacaCarenze igieniche al Festival della Pizza a Mondragone, annullata l'ultima serata
CronacaCronaca locale

Carenze igieniche al Festival della Pizza a Mondragone, annullata l’ultima serata

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Carenze igieniche al Festival della Pizza a Mondragone, annullata l'ultima serata
Carenze igieniche al Festival della Pizza a Mondragone, annullata l'ultima serata
PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta, affiancati dagli ispettori del servizio veterinario dell’ASL, hanno effettuato un blitz all’interno dell’area che ospitava il festival della Pizza di Mondragone.

Secondo quanto emerso, l’intervento dei Nas rientra in un piano di verifiche volto a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie in eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande.

PUBBLICITÀ

Durante le ispezioni, i militari e i tecnici dell’ASL avrebbero rilevato una serie di irregolarità che hanno spinto gli ispettori a intervenire immediatamente per impedire che l’attività proseguisse nelle stesse modalità. Il concerto di Giusy Attanasio è stato annullato come annunciato dalla stessa cantante neomelodica attraverso un video.

 

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati