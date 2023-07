Populista, ruffiano verso i tifosi e voglioso di vincere ancora: la nuova era comunicativa di De Laurentiis

PUBBLICITÀ

Populista, ruffiano verso i tifosi ed addirittura voglioso di vincere ancora. Con la vittoria dello Scudetto anche per Aurelio De Laurentiis è iniziata una nuova era, comunicativa s’intende. Sono lontani i tempi in cui rilasciava dichiarazioni a dir poco discutibili verso i tifosi del Napoli (definiti drogati, criticoni, ndr) o denigratorie verso la storia del Napoli (“non avete vinto nulla fino al primo scudetto”). Ricordate quando disse che quando ha rilevato dal fallimento la società avrebbe potuto chiamare il Napoli come voleva o che non gli interessava vincere lo scudetto? Ebbene dimenticatevi di tutto ciò.

De Laurentiis negli ultimi mesi non solo ha smentito se stesso, scendendo a patti anche con gli ultras, ma si è eretto addirittura a capopopolo, un novello Masaniello che punta al riscatto del Sud con Napoli Capitale. Un novello Borbone contro i cattivi del Nord Italia, spalleggiato anche dal Governatore De Luca il quale gli ha tenuto il gioco parlando della questione morta e sepolta della trasferta di Torino contro la Juve e la relativa polemica con l’Asl.

Emblematiche alcune dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione delle maglie a bordo della Msc, nuovo sponsor del Napoli.

La risposta ruffiana su Giuntoli juventino è stata la ciliegina sulla torta. Quale miglior modo c’è di ingraziarsi i tifosi napoletani se non prendere di mira la fede juventina dell’ex Ds?

Mentre anni fa non perdeva occasione per dire che in Campania il Napoli Calcio era una delle poche cose che funzionavano, ora ci sono da parte di Adl continui appelli all’orgoglio campano e napoletano, messaggi di cui il presidente sta facendo uso ed abuso in tutte le conferenze stampa.

“Non dobbiamo mai dimenticare che non esistevamo più, per onorare la storia del Napoli e Maradona quando presi il Napoli dal fallimento la chiamammo Napoli Soccer con rispetto e dedizione”, ha detto ieri Adl, smentendo alcune sue dichiarazioni passate.

I festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, ma soprattutto il ritorno economico che sta avendo non solo la città dal punto di vista turistico-comunicativo, ma anche la società sportiva Napoli, pare aver convinto Adl che poi vincere il tricolore a Napoli non è poi cosa di poco conto: ““E’ una nuova era perché dopo 33 anni lo Scudetto è tornato a Napoli, la città ha reagito in modo talmente straordinario da far parlare i media internazionali ed ancora oggi se ne parla e ci sono ancora gli addobbi per strada. Qui non finirà mai. Non è solo una crescita sportiva, ma abbiamo rafforzato la piattaforma marketing e per questo abbiamo assunto Tommaso Bianchini che ha allargato le maglie di tutta l’organizzazione. Abbiamo allargato il network ai player internazionali, sfruttiamo i giocatori sui mercati di tutto il mondo e sfrutteremo sempre più l’auto-produzione con l’amico Armani e col nuovo store in centro città”.

Da ottimo imprenditore e business man De Laurentiis ha finalmente compreso che le vittorie portano emozioni ma anche tanti soldi.

Ed allora non ci resta che dare il benvenuto alla nuova era di Adl e sperare che duri il più a lungo possibile.