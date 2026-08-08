HomeAttualità e SocietàMeteoPossibili piogge e temporali a Napoli e in Campania, diramata la nuova...
Meteo

Possibili piogge e temporali a Napoli e in Campania, diramata la nuova allerta meteo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Possibili piogge e temporali a Napoli e in Campania, diramata la nuova allerta meteo
Possibili piogge e temporali a Napoli e in Campania, diramata la nuova allerta meteo
PUBBLICITÀ

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 21 di oggi, sabato 8 agosto, su tutta la Campania.

Possibili piogge e temporali a Napoli e in Campania, diramata la nuova allerta meteo

Si prevedono isolati rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi potranno essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

PUBBLICITÀ

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un rischio idrogeologico con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali con possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, possibili cadute di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ