Meteo. L’Italia domani si spacca in due tra beltempo e temporali: le previsioni

Torna il beltempo in Italia. Mercoledì 16 avremo quindi una prevalenza di sole su buona parte dell’Italia a parte isolati temporali sull’arco alpino centro-orientale. Nel corso di Giovedì 17 invece un calo della pressione al nord e il contemporaneo ingresso di correnti più instabili in quota favorirà la formazione di rovesci temporaleschi dapprima sulle Alpi e poi, verso la serata, in estensione anche alle vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove ancora tanto sole, salvo qualche passaggio nuvoloso e locali piovaschi in Liguria.