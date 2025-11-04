Primo tempo a reti bianche: Bene Elmas ma manca qualcosa

PUBBLICITÀ

Molto poco fatto dal Napoli in questa prima frazione di gara. Baricentro basso e pochi spunti azzurri.

Le poche occasioni

La fase offensiva del Napoli in questo primo tempo è spesso passata dai piedi di Elmas. Il macedone ha più volte minacciato la difesa del Francoforte con i suoi dribbling e rapidità.

PUBBLICITÀ

Difesa molto prudente che non sta concedendo quasi nulla alla squadra tedesca, rimane il risultato di 0-0 per dei primi 45 minuti molto equilibrati.

Lobotka in cabina di regia fa ricordare la sua importanza nel centrocampo azzurro, le prestazioni di Gilmour non avevano convinto i tifosi.

Hojlund sta facendo fatica a fare reparto da solo, la difesa del Francoforte sta reggendo alla meglio, i tre centrali non stanno facendo avere vita facile alla punta danese.

Qualche strappo di Anguissa e Politano stanno mettendo in difficoltà la fascia difesa da Brown, ma nulla di concreto

La mancanza di De Bruyne

Spesso le partite di Champions League vengono sbloccate grazie a degli spunti dei campioni. Oggi al Maradona manca il calciatore con più qualità della rosa azzurra. Senza KDB la formazione di Conte sta facendo fatica a verticalizzare e mandare Rasmus Hojlund in profondità com’era successo con lo Sporting.

Con un assetto a 3 davanti sicuramente si sfruttano le qualità di un dribblomane come Elmas che può far vacillare il sistema difensivo dell’Eintracht, ma con De Bruyne il Napoli sembrava più incisivo.

Nella ripresa serve più inventiva e qualche giocata più coraggiosa, Neres e Lang potrebbero essere delle soluzioni per trovare il vantaggio nella seconda frazione di gioco.

Al Napoli servono questi 3 punti per restare aggrappati alla Champions, altrimenti si rischia di scivolare troppo in fondo in questa prima fase di classifica.