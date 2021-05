Si è presentata in un ufficio Postale, in provincia di Caserta, con l’intento di incassare il reddito di emergenza esibendo un documento di riconoscimento, una carta d’identità, palesemente contraffatta. E’ accaduto nel primo pomeriggio odierno presso le Poste di Corso Europa, a Casapesenna. La donna, una 50enne di Trentola Ducenta, già percettrice di reddito di cittadinanza, si è presentata allo sportello del citato ufficio postale per riscuotere la somma di € 400 circa del reddito di emergenza in precedenza illecitamente richiesto.

L’impiegato, quindi, non sicuro della genuinità delle credenziali presentate dalla donna ha chiamato i Carabinieri che, giunti sul posto, hanno accertato che il documento di riconoscimento presentato dalla stessa e riportante le generalità di una donna rumena era palesemente contraffatto.

Arrestata e sottoposta al regime degli arresti domiciliari dovrà rispondere di uso di atto falso, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ricettazione, sostituzione di persona e false attestazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità.