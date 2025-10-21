PSV-Napoli: Conte ritrova McTominay, confermato anche Lucca

PUBBLICITÀ

Questa sera alle 21 si disputerà il match di Champions League tra PSV e Napoli. Gli azzurri vengono da una sconfitta per 1-0 in trasferta contro al Torino di Baroni, allenatore che, Antonio Conte, non batte dal 2009. Molti dubbi di formazioni alla vigilia della partita che andrà in scena stasera, uno tra tutti era sicuramente la titolarità di Lucca, date le ormai numerose presenze sottotono. Infatti Antonio Conte stava pensando seriamente di schierare Giuseppe Ambrosino titolare.

Formazioni Ufficiali:

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All. Conte

PSV (4-2-3-1): Kovar; Flamingo, Schouten, Yarek, Salah-Eddine; M. Junior, Veerman; Man, Saibari, Perisic; Til. All. Bosz

PSV-Napoli: i precedenti sorridono agli olandesi

I precedenti tra PSV e Napoli nelle competizioni UEFA sono due e risalgono alla fase a gironi dell’Europa League stagione 12/13, quando il club olandese vinse entrambe le partite (6-1 complessivo).

La sconfitta casalinga per 1-3 contro l’Union Saint-Gilloise alla prima giornata è una delle sole tre sconfitte del PSV nelle ultime 15 partite della fase a gironi o della fase campionato di Champions League. I biancorossi di Eindhoven accoglieranno dopo pochi mesi dal suo addio Noa Lang, autore proprio del gol annullato nell’ultima partita di campionato degli azzurri. Altro ex che farà riemergere grandi ricordi ad entrambe le squadre ma che, a differenza di Lang, non gioca più, è Dries Mertens. Infatti l’addio di quest’ultimo fece molto discutere in Olanda a causa del prodigio che il PSV aveva perso. Il belga, infatti, successivamente è diventato una leggenda azzurra, tanto che, Napoli avrà per sempre un valore speciale per lui, dato anche il nome dato a suo figlio, Ciro.

D’altro canto, le ultime partite disputate dal Napoli contro una squadra olandese risalgono all’anno del primo scudetto con Luciano Spalletti seduto in panchina. All’ora però, l’avversario era l’Ajax che perse entrambe le partite (rispettivamente 6-1 e 4-2).