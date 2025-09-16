Schwoch boccia Lucca: “Non è da Napoli, è stato strapagato”

PUBBLICITÀ

Il Napoli vola in campionato. I nuovi acquisti si stanno integrando perfettamente nel gruppo squadra. L’ultimo arrivato in ordine di tempo, Rasmus Hojlund ci ha messo 14 minuti per siglare la prima rete in azzurro. A proposito di ciò nelle scorse ore durante la trasmissione Il bello del calcio su Televomero si è espresso Stefan Schwoch.

Schwoch: “Lucca è stato strapagato, non è pronto per giocare in un grande club”

L’ex attaccante azzurro senza mezzi termini ha criticato la spesa onerosa per Lorenzo Lucca, centravanti arrivato a Napoli questa estate. A tal proposito ha affermato: “Mercato da 10? Beh se pagavi di meno Lucca. Io però non giudico Lucca per il prezzo, ma per le prestazioni e finora non mi è piaciuto. Sinceramente credo che lui non sia pronto per giocare in una piazza come Napoli”. Parole dure da parte di Schwoch che in merito all’arrivo di Hojlund ha invece dichiarato: “Non diventerà più forte di Higuain, ma ha avuto sicuramente un grande impatto”.

PUBBLICITÀ

L’ex azzurro dice la sua sulla lotta scudetto ed elogia Buongiorno

“La rivale numero 1 del Napoli è la Juventus, ma occhio all’Inter. Mi fa paura il Milan che non ha le coppe ma è logico che il Napoli sia davanti a tutte ed ha un gioco ben definito. Gli azzurri sono una squadra ibrida, che sa giocare in più modi”. Cosi Schwoch sulle possibili pretendenti alla lotta scudetto. L’ex centravanti ha voluto elogiare anche il ritrovato Buongiorno che a detta sua è perfetto nella difesa a 3. In merito a ciò ha affermato: “Con Buongiorno, il Napoli potrebbe tornare ai fasti della difesa a 3, come Conte faceva ai tempi della Juventus. Questo oggi è un Napoli internazionale, che gioca per vie centrali, ma non solo”. Stefan propone un nuovo modulo di gioco agli azzurri, che però da un’anno a questa parte hanno trovato le loro certezze prima nel 4-3-3 e poi nell’attuale 4-1-4-1 con l’inserimento di un campione come De Bruyne.