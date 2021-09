Pubblicato il nuovo trailer di Gomorra 5, c'è la data della prima puntata

Oggi Sky ha pubblicato il nuovo trailer di Gomorra 5. Intanto è arrivata la bella notizia per i tanti fan delle serie-tv: la prima puntata sarà trasmessa il 19 novembre.

Arrivano le anticipazioni di Gomorra: resa dei conti tra Genny Savastano e Ciro di Marzio

È tutto pronto per il gran finale di GOMORRA, la più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo di cui vengono rilasciati oggi un nuovo teaser ufficiale e il visual. L’Immortale è tornato, e per Genny nulla sarà più come prima. La resa dei conti si fa sempre più vicina: debutta infatti a novembre l’attesissima stagione finale del cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un’idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo.

Le potenti immagini del nuovo teaser mostrano il ritorno sul set degli ormai storici protagonisti della serie Sky: Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, costretto alla latitanza, in un bunker, alla fine della quarta stagione, e il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L’immortale – clamorosamente tornato in scena in Lettonia. La pellicola è uno spin-off di Gomorra.

LA FUGA DI GENNY

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

I primi 5 episodi di Gomorra – Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.