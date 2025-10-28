Quali sono le strategie di marketing digitale che rappresentano dei trend evergreen?

PUBBLICITÀ

Il mondo dell’economia digitale è nato da poco, perché possiamo contare circa 30 anni dall’avvio di Internet a livello commerciale, ossia dalla sua entrata a pieno titolo nel mainstream culturale.

Le prime timide innovazioni del marketing digitale sono state rappresentate dai banner, che ancora oggi funzionano ma che non restano tra le strategie evergreen. Anche se in questi anni l’evoluzione digitale è passata dall’email marketing al marketing multicanale dei social, diverse strategie di vendita restano dei trend evergreen che non temono la stessa evoluzione tecnologica.

Vendere senza avere una sede fisica e un magazzino: ecco il dropshipping

Una delle tecniche di marketing perfettamente efficaci sia per i neofiti che per i venditori più esperti, è sicuramente il dropshipping. Questa strategia di marketing digitale consente di vendere prodotti o beni, senza entrare in contatto diretto con le merci, per questo rappresenta un risparmio importante per le spese di magazzinaggio.

PUBBLICITÀ

Il venditore non fa altro che mettersi in contatto con i fornitori e i clienti, quindi muove i prodotti senza dover affrontare i problemi di logistica e stoccaggio delle merci, ecco perché è un metodo efficace sia per iniziare, sia per ampliare il volume d’affari e differenziare le vendite, ma anche per chi ha bisogno di ingrandire il proprio ecommerce.

L’email marketing come trend immortale di vendita

Ancora prima dei banner c’è stato l’email marketing, prima strategia di vendita digitale che si avvale dello strumento più “antico” di comunicazione apparso sul Web: le mail. Siamo davanti a un trend di vendita che non ha mai subito inflessioni, ma che ancora oggi rappresenta la strategia digitale più efficace per migliorare il funnel di conversione e mettere in atto il ri-engagement.

Con l’email marketing si stabilisce e si potenzia il rapporto di fiducia con i clienti e gli utenti, quindi è possibile promuovere offerte personalizzate, presentare le novità, ma anche promuovere sconti e regali: un trend immortale tra le strategie di marketing digitali.

Influencer marketing per ogni esigenza e volume di spesa

Il Social Media Marketing comprende il marketing multicanale e non c’è niente di più efficace che gli Influencer per muoversi tra gli algoritmi del Web.

Il vero vantaggio di questa strategia è rappresentato dalla possibilità di scegliere l’influencer più adatto al brand, come per esempio atleti e personal trainer per la vendita di prodotti sportivi, musicisti per i negozi di strumenti e così via. Inoltre, a seconda del numero dei follower la spesa aumenta o diminuisce, ampliando il raggio d’azione o mantenendo saldi gli algoritmi in una zona meno ampia ma perfettamente adatta allo scopo, per esempio, nel caso di piccole attività.

Il potere della scrittura attraverso il copywriting e contenuti creativi

Dietro qualsiasi pubblicità e strategia di marketing, ci sono sempre i contenuti scritti, che devono essere originali, accattivanti e ottimizzati per la SEO. La figura del copywriter e del content creator realizza lo storytelling pubblicitario, questo vale non solo per i testi, ma anche per i reel, le stories, i video e qualsiasi contenuto utile alla gestione delle strategie di marketing digitale.