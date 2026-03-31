Qualiano, assolti due giovani dall’accusa di spaccio ma finiscono di nuovo nei guai

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Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico di Biagio Biondi, classe 2006, e Ciro Pirozzi, classe 2004, inizialmente denunciati a piede libero con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. Il giudizio, celebrato con rito abbreviato dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, ha visto il giudice accogliere integralmente la tesi difensiva degli avvocati Luigi Poziello ed Elisa Annunziata, prosciogliendo entrambi gli imputati.

Il fatto

La vicenda risale alla notte del 4 marzo 2025, intorno alle ore 23:00, quando una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania transitava in via G. Di Vittorio, nel territorio del Comune di Qualiano, nella zona denominata “Mare”. I militari notarono i due giovani in prossimità dell’angolo tra via Di Vittorio e via A. Moro, intenti – secondo quanto riferito – in un’attività che appariva sospetta. In particolare, un’autovettura Renault Captur si fermava accanto a loro e, dopo un breve contatto con il conducente, ripartiva immediatamente. Non riuscendo a fermare il veicolo, i carabinieri decisero di procedere al controllo dei due ragazzi. La perquisizione personale di Pirozzi portò al rinvenimento di una bustina contenente marijuana, mentre Biondi risultò privo di sostanze stupefacenti. Tuttavia, nel suo giubbotto vennero trovate banconote di piccolo taglio per un totale di 105 euro, successivamente restituite.

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Ulteriori controlli permisero di rinvenire, all’interno di una Fiat 500 Abarth in uso a Pirozzi, tre involucri contenenti hashish. Nonostante il quadro accusatorio iniziale, il giudice ha ritenuto non sussistenti elementi sufficienti per una condanna, disponendo l’assoluzione di entrambi.

Il nuovo episodio: inseguimento e arresto

I due giovani sono tornati recentemente all’attenzione delle forze dell’ordine per un nuovo episodio avvenuto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, ancora a Qualiano.A bordo di una Toyota Aygo, i ragazzi non si sarebbero fermati all’alt intimato dai carabinieri, dando il via a un inseguimento tra le strade del centro abitato. La fuga, caratterizzata da manovre pericolose, avrebbe messo a rischio automobilisti e pedoni.L’intervento di una seconda pattuglia ha consentito di bloccare il veicolo e fermare i due giovani. Durante la perquisizione sarebbero state rinvenute alcune dosi di hashish. Inoltre, è emerso che il conducente, 20 anni, era privo di patente.

Le decisioni del giudice

All’esito del giudizio direttissimo, il Tribunale di Napoli Nord ha disposto la remissione in libertà senza misure per Ciro Pirozzi, mentre per Biagio Biondi è stato applicato l’obbligo di firma tre volte a settimana.I due sono ora indagati per fuga pericolosa e resistenza a pubblico ufficiale e, nei prossimi giorni, dovranno affrontare un nuovo processo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una vicenda giudiziaria complessa che, dopo una prima assoluzione, riporta i due giovani nuovamente davanti alla giustizia.