Buoni spesa Covid, al via le domande a Qualiano e Melito: come fare richiesta

Al via le domande per richiedere i buoni spesa a Qualiano e a Melito. Si tratta di un aiuto per le famiglie in difficolta a causa della pandemia da Covid. Come si legge anche nel post pubblicato su Facebook dal sindaco Luciano Mottola, a Melito sarà possibile fare domanda non oltre le ore 12.00 del 20 dicembre. A Qualiano, invece, il termine ulitmo è il 22 dicembre sempre alle ore 12.00.

Buoni spesa a Qualiano

A Qualiano saranno distribuiti buoni di €50 per ogni componente della famiglia.

Può essere presentata una sola domanda per l’intero nucleo familiare. Tutte le domande saranno soggette a scrupolosi controlli ed in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti dello stesso nucleo (come da risultanze anagrafiche) le stesse verranno tutte annullate.

𝙍𝙀𝙌𝙐𝙄𝙎𝙄𝙏𝙄 𝘽𝙀𝙉𝙀𝙁𝙄𝘾𝙄𝘼𝙍𝙄

Possono presentare istanza di ammissione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Qualiano;

2. in caso di richiedente percettore di reddito di cittadinanza, lo stesso non dovrà superare il limite massimo di 400,00 euro mensili;

3. avere un reddito ISEE non superiore a € 6.700,00;

𝙈𝙊𝘿𝘼𝙇𝙄𝙏𝘼’ 𝘿𝙄 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙀𝙉𝙏𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝘿𝙊𝙈𝘼𝙉𝘿𝘼

Con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti e gli accessi agli uffici comunali, quale misura di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, i cittadini interessati possono presentare domanda esclusivamente on line collegandosi al seguente link:

https://unbuonoperte.com/sw-admin2/registrati.php

La procedura è molto semplice ed intuitiva. E’ esclusa ogni diversa presentazione della domanda (email, a mano, pec ecc)

𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗗𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗗𝗘

Le domande potranno essere presentate da oggi, 15 dicembre 2021 entro, e non oltre, il giorno 22 dicembre alle ore 12

𝗗𝗢𝗖𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗔 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗥𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

– certificazione ISEE in corso di validità;

– documento di riconoscimento del richiedente.

𝙐𝙏𝙄𝙇𝙄𝙕𝙕𝙊 𝘿𝙀𝙇 𝙑𝙊𝙐𝘾𝙃𝙀𝙍

Agli aventi diritto sarà inviato un SMS al numero di cellulare indicato in fase di domanda, indicante l’importo disponibile e il PIN da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune di Qualiano per l’acquisto di generi di prima necessità.

Gli esercizi commerciali e gli operatori economici convenzionati saranno resi noti sul sito internet del Comune. Il buono spesa alimentare:

– potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali accreditati entro il limite massimo dell’importo riconosciuto, senza commissioni a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate;

– non è convertibile in denaro e non dà diritto ad eventuali resti in denaro;

– potrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla rete allestita dal Comune:

alimentari/farmacie/parafarmacie/operatori economici;

– non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici;

– dovrà essere utilizzato entro, e non oltre, il 30/04/2022

𝗣𝗘𝗥 𝗟’𝗔𝗗𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜𝗔𝗡𝗧𝗜

Contestualmente è stato pubblicato anche l’avviso pubblico per l’adesione delle attività commerciali interessate ad accettare i buoni spesa erogati dal Comune di Qualiano.

I commercianti interessati dovranno presentare la domanda, entro il 22 dicembre, utilizzando esclusivamente la piattaforma accessibile direttamente tramite il seguente link:

https://unbuonoperte.com/sw-admin2/registrati_esercente.php

All’istanza, che dovrà essere compilata in tutti i campi, dovrà essere allegato, sempre in formato digitale, il certificato camerale dell’attività.

Buoni spesa a Melito

Anche a Melito, ovviamente, sarà possibile effettuare una sola domanda per nucleo familiare. Come si legge sulla pagina Facebook del primo cittadino, “l’elenco dei melitesi beneficiari del buono, attraverso la piattaforma, sarà trasmesso automaticamente alla Guardia di Finanze per le verifiche del caso”. Una volta ottenuto, il buono sarà accreditato sulla tessera sanitaria e potrà essere spendibile in più soluzioni entro il 28 febbraio 2022.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Essere residenti nel Comune di Melito di Napoli

ISEE non superiore ai 6.000 €

Giacenza bancaria/postale non superiore a 2.500 €

Reddito di cittadinanza non superiore ai 500 € mensili

COME FARE DOMANDA

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online entro le ore 12 del 20/12/2021 da un solo componente per nucleo familiare.

I documenti dovranno essere allegati in formato pdf.

Per informazioni e supporto chiama il numero 081 19968657 attivo dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 20.

Al completamento della domanda si riceverà

Codice identificativo che ti permetterà di verificare l’esito e la posizione in graduatoria pubblicata sul sito del Comune

che ti permetterà di verificare l’esito e la posizione in graduatoria pubblicata sul sito del Comune Ricevuta in formato pdf

COME RICEVERE L’EVENTUALE IMPORTO ASSEGNATO

In caso di domanda ammessa, si riceverà l’importo del buono spesa Covid-19 caricato direttamente sulla propria tessera sanitaria/codice fiscale.