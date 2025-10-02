Raffineria di droga scovata nel Casertano, colpo ai narcos

PUBBLICITÀ

Ieri tra le province di Caserta e Napoli, i Carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 10 persone. Gli indagati sono ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico di cocaina, eroina e hashish e di detenzione ai fini di spaccio, in concorso, di droga.

Le indagini, svolte dal personale del Nucleo Operativo della Compagnia dal maggio del 2022 al gennaio 2023, hanno consentito, anche attraverso l’espletamento di attività tecniche, di disvelare l’esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico e spaccio di droga con base a San Felice a Cancello.

Il gruppo criminale

Dalle attività di indagini emerge un giro d’affari del gruppo in centinaia di migliaia di euro. Ricostruito il percorso della droga che, comprata dal gruppo criminale nell’area Nord di Napoli, venivano poi destinati principalmente alle piazze di spaccio di San Felice a Cancello nella frazione Talanico dove i carabinieri hanno scoperto un appartamento adibito a “raffineria”. Scoperti anche a diversi box utilizzati per lo stoccaggio delle varie tipologie di droga che venivano vendute anche fuori provincia e in particolare nei centri di Napoli e Benevento.

I nomi degli arrestati

Gli arrestati sono Aniello Bernardo, Bruno Castaldo, Dario Castaldo, Salvatore Cioffi, Corrado Ferruccio, Marta Crisci, Rino Gagliardi, Aniello Tornacco, Stefano Tornacco e Giovanna Tornacco.

I provvedimenti cautelari eseguiti sono misure disposte in sede di indagini preliminari, avverso le quali sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunti innocenti fino a sentenza definitiva.