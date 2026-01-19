PUBBLICITÀ
Raid nel negozio di elettronica a Sant’Antimo, vetri rotti e danni: “Tanti sacrifici e poi…”

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura e rabbia a Sant’Antimo. Il titolare del noto negozio di elettronica e telefonia CR Store ha denunciato pubblicamente, attraverso un video diffuso sui social, il furto e i pesanti danni subiti nella notte. Nel filmato il proprietario mostra l’ingresso dell’esercizio commerciale completamente distrutto con la vetrina e la porta d’accesso sfondate a colpi di martello. Una volta all’interno, i malviventi avrebbero portato via merce e causato ulteriori danni.

Le immagini documentano un vero e proprio raid, che ha lasciato il negozio in condizioni critiche e il titolare profondamente scosso. Nel video, l’imprenditore esprime tutta la sua amarezza per quanto accaduto: “Tanti sacrifici per portare un pezzo di pane a casa, per creare un futuro per i propri figli e poi arriva quella chiamata che cambia tutto – scrive -. Ma con le nostre forze ci rialzeremo di nuovo, più forti di prima”.

