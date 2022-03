Raid notturno nella scuola a Casoria, banditi via con 40 computer nuovi

Ancora un raid notturno in una scuola in provincia di Napoli. Questa volta accade a Casoria nella scuola Maglione – Moscati. A denunciare quanto accaduto è stato il sindaco Raffaele Bene.

“La scorsa notte dei ladri sono entrati nella scuola Maglione – Moscati di via Pelella ed hanno rubato tutti i computer nuovi, circa 40, custoditi in una cassaforte. Hanno portato via, inoltre, anche il dispositivo per la videosorveglianza. Al di là del danno in sé, che è consistente, la cosa che fa più rabbia è che aver rubato i computer in una scuola significa aver rubato istruzione e cultura ai nostri ragazzi.

Ci auguriamo che i colpevoli vengano arrestati ma resta l’amarezza per quanto accaduto; questi gesti non fanno altro che sfiduciare i nostri giovani e minare alle fondamenta il loro ed il nostro futuro”, scrive il primo cittadino su Facebook.