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Raid punitivo in casa a Pianura, assolto il ras Santagata

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
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Raid punitivo in casa a Pianura, assolto il ras Santagata
Raid punitivo in casa a Pianura, assolto il ras Santagata
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Per l’accusa sarebbe stato il protagonista di un raid a casa di un personaggio in vista della mala di Pianura che aveva ‘osato’ schiaffeggiare alcuni dei suoi. E invece oggi il ras Massimiliano Santagata è stato assolto: a sconfessare la tesi della Procura il lavoro difensivo dei suoi legali, gli avvocati Domenico Dello Iacono e Anna Savanelli, che hanno smontato ogni accusa per il loro assistito.

Santagata era accusato di porto abusivo di armi e minacce aggravate dall’articolo 7 per essersi recato a casa della moglie di un personaggio in vista della mala locale che aveva picchiato alcuni dei suoi. Secondo l’accusa Santagata, insieme a Michele Ortone, avrebbe intimato alla donna di lasciare la sua abitazione insieme al figlio.

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Tesi smontata in toto con l’assoluzione di Santagata. Per lui si tratta della seconda buona notizia in pochi mesi, dopo la scarcerazione dello scorso dicembre: il giovane ras, insieme a Francesco Olgato e Salvatore Carpentieri, era stato arrestato ad agosto dello scorso anno per il tentato omicidio di Luca Battista e porto e detenzione di armi comuni in luogo pubblico.

Ad arrestarlo erano stati i poliziotti della squadra giudiziaria del commissariato Pianura e della Squadra Mobile. I tre erano considerati gli autori dell’agguato teso nel pomeriggio del 4 maggio scorso ai danni di Battista, in quel frangente sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di via vicinale Torciolano.

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