Raid vandalico contro il commissariato di Secondigliano, squarciate le ruote di una volante

PUBBLICITÀ

Grave raid vandalico contro il commissariato di Secondigliano. Nella notte una volante del VII distretto è stata oggetto di un grave atto intimidatorio con le ruote squarciate. Si tratta di un grave atto intimidatorio che arriva a pochi giorni dall’ incendio del locale di un imprenditore antiracket, un altro episodio che mette in risalto come la tensione nell’ area sia molto alta.

Numerose e incisive le operazioni condotte negli ultimi mesi dal commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) nella zona, come l’ ultimo blitz che ha smantellato una piazza di spaccio trentennale e l’Alto Impatto eseguito in settimana nella zona del Perrone dove sono stati sequestrati 300 kg di pesce tenuto in pessime condizioni igienico sanitarie e denunciati i proprietari di locali commerciali per il furto di energia elettrica. L’ipotesi è che questa azione ad ampio raggio possa aver innescato ritorsioni contro l’azione degli agenti.