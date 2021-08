Sono passate ormai diverse ore dal rapimento del ragazzino di etnia serba in via Giovanni Amendola a Afragola. Si tratterebbe di un 14enne da tempo conteso da padre biologico e adottivo. Le ricerche sono continuate senza sosta anche nella notte, ma purtroppo dell’adolescente non si hanno notizie dalle 19.00 di ieri. E’ questo – orientativamente – l’orario in cui un’auto, dopo aver accostato nei pressi di una gelateria, ha aperto la portiera e fatto salire il giovane a bordo.

Alla guida dell’auto, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe stato il padre biologico che l’avrebbe sottratto a quello adottivo. Immediata la denuncia della famiglia italiana, con i militari dell’Arma che stanno vagliando tutte le piste al fine di ricostruire l’esatta dinamica e riportare quanto prima il 14enne a casa.