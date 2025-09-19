Rapina a mano armata a Sant’Antimo, 18enne incastrato dalle impronte

PUBBLICITÀ

Nella giornata di mercoledì, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli, che ha disposto la misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di un 18enne di Sant’Antimo, già sottoposto alla medesima misura per altro reato, minorenne all’epoca dei fatti in contestazione.

Il provvedimento trae origine da un’attività investigativa avviata dagli agenti del Commissariato di Frattamaggiore e coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, a seguito di una denuncia di una rapina aggravata commessa il 25 gennaio scorso da due soggetti che, con volto travisato ed armati di pistola, si erano introdotti in un esercizio commerciale di Sant’Antimo.

In particolare, i poliziotti hanno immediatamente acquisito le immagini del sistema di video-sorveglianza dell’esercizio commerciale dalle quali si notava che il rapinatore, brandendo la pistola con la mano destra, avvicinatosi alla cassa per farsi consegnare il denaro, aveva battuto violentemente con la mano sinistra sul vetro di protezione della postazione della cassa.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, anche grazie ai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, gli operatori hanno accertato che l’impronta rilevata sul vetro/box della cassa era corrispondente al presunto autore della rapina. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.