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Rapina al Sigma a Secondigliano, clienti ignorano il bandito

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
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Rapina al Sigma a Secondigliano, clienti ignorano il bandito
Rapina al Sigma a Secondigliano, clienti ignorano il bandito
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Rapina al Sigma del Rione Berlingieri. L’ennesima. Un nuovo raid ha colpito il quartiere Secondigliano dove un uomo, col volto coperto con casco integrale e sotto minaccia di una pistola, ha intimato alle cassiere di consegnare l’incasso. Il tutto immortalato dalle telecamere di sorveglianza e sotto gli occhi attoniti dei clienti che, spaventati, non hanno accennato alcuna reazione. La situazione nella zona di fa sempre più insostenibile con tanti, troppi episodi che stanno mettendo a dura prova le forze, già esigue, degli uomini del commissariato di zona

Il video della rapina a Secondigliano

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