Rapina uno scooter con una pistola, minore bloccato a Secondigliano

Continuano gli interventi ad ampio raggio sull’area nord contro i fenomeni di devianza giovanile. A Secondigliano da tempo gli uomini del locale commissariato (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro) hanno predisposto interventi mirati di osservazione e controllo del territorio.

Ieri sera gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 16enne (V.A.). indiziato di una rapina di scooter con l’uso di una pistola. Le indagini si sono sviluppate con la visione di molteplici immagini prelevate dai sistemi di videosorveglianza, riscontri ed incroci in varie banche dati in uso alle forze di polizia.

Le attività di indagine, coordinate dalla Procura per i Minori diretta dalla dottoressa Patrizia Imperato, sono state affidate ai poliziotti della squadra Investigativa ed Operativa del Commissariato di Corso Secondigliano ed hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare e identificare il ragazzo. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei ‘fantasmi’ (così vengono chiamati gli uomini della giudiziaria) riscontri per risalire ai complici.

L’arresto rappresenta un segnale concreto dell’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno della violenza messa in atto da giovanissimi. Sono sempre più frequenti i casi di reati predatori commessi da minori spesso armati di coltello e/o armi da fuoco. Da mesi il quartiere Secondigliano, ed in particolare il Rione Berlingieri ed il Rione Kennedy, sono teatro di episodi di criminalità diffusa ad opera di giovanissimi, come stese, danneggiamenti e sparatorie. La scorsa estate, al culmine di una lite, un giovane fu accoltellato dinnanzi a decine e decine di giovanissimi