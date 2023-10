Rapina choc a Napoli, entrano armati in un negozio e portano via un Rolex

PUBBLICITÀ

Immagini crude. Purtroppo reali. Dell’ennesima rapina perpetrata al centro di Napoli e precisamente al Corso Garibaldi dove in due sono entrati armati in un negozio di abbigliamento rapinando il titolare di un Rolex che indossava in quel momento. E’ un normale pomeriggio di chiusura quando improvvisamente due persone con volto coperto da casco integrale e armate di pistola sono entrate nel negozio e hanno puntato dritto verso il proprietario portandogli via, sotto minaccia delle armi, l’orologio che indossava, un Rolex gmt Master II. L’uomo, visibilmente turbato, ha poi postato un video messaggio di denuncia sui social:«In questo momento sono psicologicamente provato, ho avuto tanta paura per i miei collaboratori ma spero che questo video possa sensibilizzare a cambiare le cose. Non mi importa del valore dell’orologio , la mia rabbia e la mia paura più grande è stata solamente che potesse succedere qualcosa ai miei collaboratori. In quel caso non me lo sarei potuto perdonare per tutta la vita . Mi farebbe piacere se voi potreste diffondere le immagini e i video dell’accaduto e se potreste affiancarmi in questa vicenda. Purtroppo e devo dire purtroppo lo sbaglio è mio che avevo deciso di indossare un orologio di valore.

Ma questi episodi ormai all’ordine del giorno spesso poi finiscono in un mare di sangue ed è mio dovere denunciare».