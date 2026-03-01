PUBBLICITÀ
Rapina nel sangue a Secondigliano, accoltellato giovanissimo

I carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti nel pronto soccorso del CTO per un 19enne di Minturno ferito.
Sconosciuti lo avrebbero colpito alla coscia con 3 coltellate, durante un tentativo di rapina dello scooter. Sarebbe accaduto in via Limitone d’Arzano. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Il 19enne non è in pericolo di vita.

