Rapina nel sangue a Secondigliano, accoltellato giovanissimo

I carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti nel pronto soccorso del CTO per un 19enne di Minturno ferito.

Sconosciuti lo avrebbero colpito alla coscia con 3 coltellate, durante un tentativo di rapina dello scooter. Sarebbe accaduto in via Limitone d’Arzano. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare i responsabili. Il 19enne non è in pericolo di vita.