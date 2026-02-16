Rapina su corso Secondigliano, portato via l’incasso a titolare noto negozio di abbigliamento

PUBBLICITÀ

Rapina da film sabato scorso nel traffico su Corso Secondigliano. A finire nel mirino il titolare di un noto negozio di abbigliamento sportivo sportivo della zona. Secondo la prima ricostruzione delle forze dell’ordine (le indagini sono affidate al commissariato di Secondigliano) l’uomo sarebbe stato avvicinato poco fuori il suo negozio da sei persone armate di pistole a bordo di tre scooter. L’assalto sarebbe avvenuto al semaforo tra via Regina Margherita e Corso Secondigliano. I banditi hanno portato via orologi, preziosi e l’incasso del negozio. Colpo quantificato in diverse migliaia di euro. Secondo gli investigatori il raid sarebbe stato studiato nei particolari con la vittima spiata e pedinata per giorni.