Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico, richieste anche dai Caf

I patronati possono inserire i modelli “RdC-Com/AU” anche per le domande di Reddito di Cittadinanza inviate da un altro ente o dal cittadino. Inoltre, è possibile inviare il modello anche per le domande decadute o terminate così come comunicato l’Inps.

Prevista la corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale per i figli a carico ai nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza. L’istituto previdenziale ha comunicato che è disponibile in procedura il modello “RdC-Com AU”, attraverso la cui presentazione avviene il riconoscimento delle integrazioni, qualora i dati necessari non siano già in possesso dell’Istituto.

REDDITO DI CITTADINANZA E ASSEGNO UNICO, IL MODELLO

E’ disponibile il modello da compilare per i percettori dell’Assegno Unico e per le famiglie che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. Il modulo deve essere compilato soltanto quando le informazioni indispensabili per il riconoscimento dell’assegno non sono già in possesso dell’Inps, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.

Chi ha già ricevuto il pagamento di marzo su RdC deve compilare il modulo?

No, se ha già ricevuto la rata deve presentare il modulo soltanto se deve richiedere la maggiorazione per i figli maggiorenni fino ai 21 anni o la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori.

Chi ha già ricevuto il pagamento su RdC?

Il pagamento è avvenuto per i nuclei familiari dove entrambi i genitori sono presenti nell’ISEE o in caso di nuclei composti da un unico genitore con figli minorenni e/o maggiorenni disabili a carico che percepiscono il 50% dell’importo spettante.

Sono un genitore unico devo presentare il modulo RdC Com – AU?

Si, per il riconoscimento della restante quota del 50%. Se si vuole richiedere l’intero importo dell’assegno si deve comunque compilare il modulo specificando le motivazioni della mancanza dell’altro genitore.

Vivo con mia sorella, a me hanno dato l’assegno unico per i miei figli a lei no, perché?

Esistono casi di nuclei familiari complessi. Nel suo caso se lei ha richiesto ISEE è vista come dichiarante e i suoi figli vengono desunti dalla DSU. Nel caso di sua sorella invece viene vista con suo figlio/a come altra persona senza poter desumere la sua casistica dalla DSU. Per questo deve presentare il modulo.

Mio figlio è diventato maggiorenne, cosa devo fare?

Dal mese successivo la maggiore età l’assegno unico si bloccherà in automatico. Si dovrà compilare il modulo RdC Com – AU per continuare a prendere l’integrazione.

Se entrambi i genitori lavorano devono presentare il modulo RdC Com – AU?

Sì, per poter avere la maggiorazione spettante ai titolari di reddito da lavoro. Deve essere compilato il modulo anche se nel 2021 si percepivano ANF da lavoro per i figli minorenni.

Come posso presentare il modulo?

Online tramite il sito Inps accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE) oppure recandosi ad un Patronato.

Quando devo compilare il modulo?

Appena possibile e se presentato entro il 30 giugno non perderà nessun arretrato da marzo.