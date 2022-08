Reddito di cittadinanza di agosto, la ricarica della carta arriva in anticipo ma non per tutti

Come accade durante le prime settimane di ogni mese, sono in tantissimi a domandarsi quando avverranno i pagamenti del reddito di cittadinanza e chi potrà questa volta ricevere l’accredito sull’apposita carta RdC in maniera anticipata, senza dover attendere le ultime giornate del mese. Per questo motivo, in vista delle vacanze di agosto, numerosi titolari del reddito di cittadinanza potrebbero ricevere il pagamento relativo al RdC in anticipo per il mese di agosto.

A questo proposito, restano confermate le due date differenti che saranno rispettate da parte dell’Istituto INPS per quanto concerne gli accrediti automatici del reddito di cittadinanza.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire tutte le novità sui pagamenti legati al reddito di cittadinanza previsti per il mese di agosto, ponendo particolare attenzione alle due date ufficiali che sono state fissate dal calendario dei pagamenti per il RdC per le mensilità di agosto.

Come avvengono i pagamenti anticipati del reddito di cittadinanza

Quando si parla dei pagamenti automatici che vengono erogati nei confronti dei cittadini titolari del beneficio a sostegno del reddito, ovvero il reddito di cittadinanza, occorre evidenziare un aspetto essenziale.

Infatti, al contrario di quanto ancora molti cittadini pensano, a proposito dei pagamenti legati al reddito di cittadinanza, attualmente non viene stilato alcun tipo di calendario mensile da parte dell’INPS in riferimento alle date ufficiali che ogni mese saranno rispettate per gli accrediti sull’apposita carta elettronica.

Per quanto riguarda in maniera più specifica i pagamenti legati al reddito di cittadinanza che fanno riferimento alla mensilità di agosto 2022, in questo caso potrebbero esserci delle variazioni in merito alle solite due date appena citate.

In effetti, per quanto riguarda la data anticipata dei pagamenti sul RdC di agosto, ovvero quella riservata per i nuovi titolari, questa andrebbe a cadere proprio il 15 agosto, considerato un giorno festivo.

È per questa motivazione che il pagamento del reddito di cittadinanza che solitamente avviene proprio a metà del mese, questa volta andrebbe a slittare di un giorno. In tal senso, i cittadini che dovranno recarsi presso gli uffici postali al fine di ritirare la propria carta elettronica, potranno quindi farlo a partire dalla data di martedì 16 agosto.

Tuttavia, va anche sottolineato che non sono avvenute comunicazioni certe in merito al pagamento anticipato per il reddito di cittadinanza previsto per il mese di agosto. È proprio per questo motivo che potrebbe essere anche plausibile un anticipo ulteriore delle date, offrendo la possibilità di accedere agli accrediti automatici del RdC per coloro che devono ritirare la carta, anche a partire dal venerdì 12 agosto.

Allo stesso tempo, occorre anche evidenziare che vi potrebbero essere variazioni in merito al calendario tradizionale dei pagamenti per il reddito di cittadinanza, anche quando ci si riferisce a quella platea di cittadini che hanno già percepito una, o anche più di una, mensilità del RdC. Effettivamente, il ventisettesimo giorno del mese di agosto cadrà di sabato.