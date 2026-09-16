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Regata preliminare dell’America’s Cup, da lunedì cambia la viabiltà sul lungomare di Napoli

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Regata preliminare dell'America's Cup, da lunedì cambia la viabiltà sul lungomare di Napoli
Regata preliminare dell'America's Cup, da lunedì cambia la viabiltà sul lungomare di Napoli
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In vista della “Regata preliminare Louis Vuitton Cup 2026 – Villaggio”, in programma sul Lungomare Caracciolo dal 24 al 27 settembre, il Comune di Napoli ha disposto un’integrazione al dispositivo temporaneo di circolazione già in vigore per l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione.
In particolare, dal 21 al 27 settembre, è istituito:
il divieto di transito veicolare in viale Anton Dhorn e in via F. Caracciolo (tratto tra viale Dohrn e piazza Vittoria)
il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati della carreggiata in viale Anton Dohrn e in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra viale Dohrn e piazza Vittoria. La misura comporta la sospensione di tutte le tipologie di sosta precedentemente autorizzate nelle aree interessate.
Il provvedimento integra l’ordinanza emanata lo scorso 2 settembre nell’ambito del piano di mobilità predisposto per l’evento.
Tutte al informazioni al seguente link: https://www.comune.napoli.it/novita/dispositivo-di-circolazione-temporaneo-in-via-francesco-caracciolo-in-occasione-dellevento-regata-preliminare-louis-vuitton-cup-2026-villaggio/

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