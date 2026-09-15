Aperta la nuova stazione di Casalnuovo, arrivano 63 treni

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Da oggi è aperta al pubblico la nuova stazione di Casalnuovo, sulla tratta Napoli – Cancello dell’itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari. Realizzata interamente in galleria dal Consorzio Nacav guidato da Webuild per conto di

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), la nuova stazione sostituisce la precedente fermata di Casalnuovo come snodo strategico per tutto il territorio ed è inserita nel lotto Napoli – Cancello del valore complessivo di 1,1 miliardi di euro.

In totale saranno 63 i treni del Regionale di Trenitalia delle relazioni Napoli – Caserta via Cancello, Napoli – Vairano – Cassino e Napoli Campi Flegrei – Caserta – Capua che fermeranno a Casalnuovo nei giorni feriali, con un’offerta complessiva di oltre 49mila posti. Nei giorni festivi, invece, sono previsti 26 collegamenti, per un totale di circa

19mila posti offerti.

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Dopo Napoli Afragola ed Acerra, Casalnuovo diventa così la terza stazione ad essere aperta sulla variante Cancello, la nuova tratta dell’itinerario Napoli – Bari attivata al traffico ferroviario lo scorso 1° luglio. La fermata di Napoli Afragola ha permesso, inoltre, di realizzare una connessione diretta tra la linea regionale, la rete nazionale dell’Alta Velocità e il nuovo itinerario AV/AC Napoli–Bari, con benefici immediati per i passeggeri diretti verso Caserta e lungo le principali direttrici campane.

Grazie al completamento del lotto Napoli – Cancello sono saliti a 55 i chilometri di nuova linea AV/AC operativi sulla Napoli – Bari, con molteplici benefici in termini di incremento della capacità, riduzione dei tempi di percorrenza e miglioramento della regolarità della linea, grazie anche alla dismissione della linea storica Napoli – Cancello e alla contestuale soppressione dei 12 passaggi a livello presenti lunga la tratta.