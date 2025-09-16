PUBBLICITÀ
Regionali in Campania, De Luca ha comunicato la data delle elezioni

Redazione Internapoli
data elezioni regionali campania
Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025. A stabilirlo è stato il governatore uscente Vincenzo De Luca, che aveva tempo fino alle 12 di oggi per decidere tra due possibili date: il 16 e 17 novembre oppure la settimana successiva. Alla fine, la scelta è ricaduta su quest’ultima.

Una decisione attesa, che circolava già da qualche giorno nei corridoi della politica regionale, e che ora spingerà i partiti a stringere i tempi. Con la data fissata, le forze politiche dovranno accelerare nella composizione delle liste, che dovranno essere presentate ufficialmente nell’ultimo fine settimana di ottobre.

Si apre quindi la fase calda della campagna elettorale in Campania, con i vari schieramenti pronti a schierare i loro candidati per la guida della Regione.

