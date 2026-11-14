Revocato dopo 4 ore il blocco voli negli USA: “Caos generato da sistemi vecchi”

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Venerdì di caos per oltre un milione e mezzo di viaggiatori intrappolati negli aeroporti Usa. Uno stop a livello nazionale ha bloccato il traffico aereo del Paese per più di quattro ore. A disporlo è stata l’autorità americana dell’aviazione per “circostanze straordinarie e motivi di sicurezza”.

Un probabile sovraccarico dei dati trasmessi dai router avrebbe mandato fuori uso molte frequenze radio utilizzate per comunicare con i piloti a terra. Il segretario alla Homeland Security Markwayne Mullin, che ha parlato con i giornalisti alla Casa Bianca, ha frenato il panico: “Non è un altro 11 settembre”, e ha spiegato che non ci sono collegamenti con il blocco delle mail e dei servizi Microsoft delle ultime 48 ore.

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Non succedeva dal 2023, quando l’autorità americana dell’aviazione fermò i voli nazionali per un problema tecnico nel sistema di allerta per i piloti. Prima ancora avvenne l’11 settembre 2001, dopo l’attentato alle Torri Gemelle.

Oltre 15mila i voli cancellati o rinviati, altri 3mila sabato

Negli Usa migliaia di passeggeri stanno trascorrendo una notte incerta, dormendo sui pavimenti degli aeroporti o bloccati in code estenuanti nelle prime ore di sabato. Venerdì, secondo la Cnn, sono stati oltre 15mila i voli negli Stati Uniti che hanno subito ritardi o cancellazioni, e si prevede che circa 3.000 voli subiranno la stessa sorte nella giornata di sabato.

Trump: “Ora trenta miliardi per i sistemi di controllo dei voli”

Dopo il blackout di 4 ore al traffico aereo negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump è in pressing sul Senato affinché approvi il pacchetto da 30 miliardi per l’ammodernamento dei sistemi di controllo dei voli.

Secondo la Cnn, Trump ha sentito il senatore Eric Schmitt che aveva presentato a settembre il Modern Skies Act con la richiesta di fondi. Proprio ieri mattina, l’amministrazione aveva inviato una lettera ai leader del Senato per sollecitare l’approvazione del provvedimento. La missiva aveva la firma del direttore dell’Ufficio Bilancio, Russ Vought, e del segretario ai trasporti Sean Duffy.

“Riaperto lo spazio aereo, identificato il problema”

“Abbiamo identificato il problema. I nostri centri e i nostri tracon sono operativi. Alle 8:15 di stasera, ora della costa orientale, abbiamo riaperto lo spazio aereo”. Lo annuncia il segretario di Stato ai Trasporti, Sean Duffy, nel corso di una cinferenza stampa alla Casa bianca. “Ora, questo significa che tutti i voli voleranno correttamente? Se siete in un aeroporto, controllate con la vostra compagnia aerea, dipende se abbiamo equipaggi disponibili”, dice ai viaggiatori in attesa. “Abbiamo piloti e assistenti di volo disponibili per far volare il vostro volo, cercheremo di spostarne il più possibile stasera. In caso contrario, inizieremo domani mattina. Ma ci vorrà del tempo per annullare quello che è successo questo pomeriggio”.

“Nessun collegamento tra il blocco dei voli e Microsoft”

“Voglio assicurarmi che tutti capiscano che non c’è alcun collegamento tra il blocco dei voli nel cieli degli Usa e Microsoft. So che molte persone stanno facendo questo collegamento. Per quanto ne sappiamo finora, non c’è stato alcun attacco informatico. Stiamo ancora lavorando su questo processo, i nostri team stanno lavorando”. Così il segretario della Sicurezza interna degli Stati Uniti, Markwayne Mullin, nel corso di una conferenza stampa alla Casa bianca. “Siamo strutturati per gestire crisi come questa. Ed è esattamente quello che stiamo facendo”, sottolinea Mullin.

Il segretario ai trasporti chiede al Congresso 50 miliardi: “blocco voli per infrastrutture tlc obsolete”

Il segretario ai trasporti Usa, Sean Duffy, ha imputato a “switch e router davvero intasati di dati” il blocco dei voli negli Usa su scala nazionale. Duffy, in un briefing alla Casa Bianca, ha citato “decine di migliaia di passeggeri bloccati”, chiedendo al Congresso 50 miliardi per migliorare le relative infrastrutture. Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha respinto le speculazioni online sull’interruzione delle operazioni di volo, insistendo che i passeggeri non sono mai stato in pericolo. “Non c’è mai stata alcuna vita a rischio. Non c’erano voli a rischio”.