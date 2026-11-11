Figlioletto seppellito vivo dal padre, salvato dopo 24 ore di agonia

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Nelle scorse ore, nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, un bambino di appena 11 mesi è stato salvato dopo essere stato sottratto dal padre e sepolto vivo.Come riferito da Abc, il piccolo è stato ritrovato in fin di vita, dopo aver trascorso all’incirca 24 ore sottoterra. Questo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Lexington Jay Koon.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la madre del piccolo avrebbe affidato quest’ultimo al padre, il venticinquenne Michael Comer, mentre essa si recava a sbrigare delle faccende. Da quel che risulta, un’altra persona, incaricata di occuparsi del bimbo si sarebbe recata sul posto senza trovare alcuna traccia né dell’uomo e né di suo figlio. Le autorità avrebbero localizzato successivamente nella tarda serata di lunedì 9 novembre, nella zona di Batesburg–Leesville, il venticinquenne in questione, senza il figlio.

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Da lì in poi una squadra di quasi 100 soccorritori ha avviato una perlustrazione a tutto campo, setacciando l’area vicino alla casa del padre Comer, ed hanno successivamente individuato del terreno appena smosso all’interno del bosco.

“Mentre sondavano il terreno, lo smuovevano e iniziavano a scavare, si sentiva il piccolo piangere. Questa è stata una corsa contro il tempo”. Queste le prime dichiarazioni dello sceriffo, che poi conclude: “Piangeva con il suono più gioioso che si possa mai sentire da un bambino che piange”.

Il salvataggio del bambino

Il bambino è stato rinvenuto avvolto in un asciugamano a poca profondità. Si ritiene che proprio il telo abbia contribuito a creare una sorta di sacca d’aria fondamentale per la sua sopravvivenza. Il bambino è stato ritrovato sepolto vivo in una gabbia per cani ed avrebbe trascorso all’incirca 24 ore in quello stato. Nelle ore successive al tragico evento, il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e ricoverato. Si spera che possa riprendersi completamente.