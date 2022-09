Ridotta la condanna al killer di Simone Frascogna, l’ira della mamma: “Me l’hanno ucciso di nuovo”

La sentenza di Appello ha ridotto di tre anni la condanna per Domenico Iossa, l’assassino di Simone Frascogna, ucciso a novembre 2020 a Casalnuovo con nove coltellate per una lite su un parcheggio.

In primo grado Iossa era stato condannato a 30 anni di reclusione ma il secondo grado di giudizio della quinta sezione della corte d’Assise d’Appello ha parzialmente riformato la condanna, riducendola a 27 anni. Confermato comunque il riconoscimento del risarcimento del danno ai parenti e agli amici di Simone che si sono costituiti parte civile. Riconosciuto il danno anche al Comune di Casalnuovo. Solitamente il diritto al risarcimento viene stabilito nei processi di mafia, in questa particolare vicenda è stato riconosciuto un danno morale e d’immagine alla città derivante dal comportamento di un giovane balordo che ha ucciso per soddisfare la sua violenza fine a sé stessa.

La sentenza di appello ha fatto sprofondare nello sconforto la mamma di Simone, Natascia Lipari, protagonista di una campagna di sensibilizzazione contro la violenza giovanile. Ieri la donna è scoppiata in lacrime mentre i giudici leggevano la sentenza. «Sono indignata, offesa», ha detto la madre della vittima: «Perché ai fratelli Bianchi è stato inflitto l’ergastolo e invece a Iossa è stata pure ridotta la pena a 27 anni? Mio figlio è stato ucciso con una violenza inaudita, con nove coltellate. Perché hanno dato l’ergastolo in un caso e in un altro no? Perché due pesi e due misure? Ma io non mi fermo». Il riferimento è all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo ucciso a Colleferro nel 2020 dopo un terribile pestaggio da parte dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, poi condannati al carcere a vita.