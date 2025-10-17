“Volevo sapere chi sversò i veleni”, così Gratteri fermò il boss Sandokan

PUBBLICITÀ

L’ultima puntata di Lezioni di Mafie ha trattato il tema dell’uso dei social da parte dei clan di camorra. Il Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha parlato anche dello stop a Francesco Schiavone che avrebbe voluto collaborare con la giustizia.

Il boss del clan dei Casalesi è stato interrogato dal magistrato calabrese: “Per quanto riguarda Sandokan, tu puoi parlare di tutto ma io voglio sapere i fondamentali. Voglio sapere cosa è accaduto nella provincia di Caserta. Se in ogni casa ci sono malati di tumore, se in ogni ci sono stati lutti per tumori: io voglio sapere, in quegli anni, chi sversava e da dove arrivavano quei veleni”.

Gratteri spiega il no al pentito Schiavone: “Non ha detto nulla sulla terra dei fuochi”

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha recentemente fatto chiarezza sulla questione della collaborazione di Francesco Schiavone, noto come “Sandokan”, con la giustizia. Nonostante Schiavone avesse intrapreso il percorso di collaboratore di giustizia, Gratteri ha rivelato che tale collaborazione è stata interrotta per la sua reticenza su uno degli aspetti più cruciali della criminalità organizzata campana: lo smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi, un tema centrale nelle indagini contro la camorra.

Nel suo intervento a Casal di Principe, durante l’iniziativa Polity Design, Gratteri ha spiegato che un “aspirante collaboratore di giustizia”, come definito il boss dei Casalesi, non può essere considerato tale se non è disposto a rivelare tutte le informazioni rilevanti. La reticenza di Schiavone riguardo agli interramenti dei rifiuti tossici, un crimine ambientale devastante che ha avuto gravi conseguenze sulla salute dei residenti, è stata vista come una mancanza di volontà di raccontare la verità. Secondo Gratteri, senza verità non c’è protezione: “Se mi parli di cinquanta omicidi, ma non mi dici chi ha gestito gli interramenti dei rifiuti tossici, significa che non stai raccontando tutta la verità.”